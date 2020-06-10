В Дагестане жители одного из сел устроили сход из-за задержания нескольких человек

По данным сайта «Кавказский узел», на федеральную трассу вышли не менее тысячи протестующих. Они требовали уволить полицейского, который ударил пожилого мужчину. Сход продолжался несколько часов. Глава села Абдулвагаб Агабов сказал, что силовики извинились за грубое поведение. Задержанных освободили. Они получили штрафы за нарушение режима изоляции.