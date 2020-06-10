Сервисы каршеринга не смогли запустить поминутную аренду автомобилей в Москве

Для того им требуется распоряжение городских властей – пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на совместное заявление компаний «Яндекс.Драйв» и BelkaCar. Сейчас пользователи могут забронировать машину на длительный срок – от пяти дней. Несмотря на то, что в указе мэра Сергея Собянина говорилось о снятии ограничений с работы сервисов каршеринга, они ждут регламентирующий документ из Роспотребнадзора.