Сервисы каршеринга не смогли запустить поминутную аренду автомобилей в Москве

Для того им требуется распоряжение городских властей – пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на совместное заявление компаний «Яндекс.Драйв» и BelkaCar. Сейчас пользователи могут забронировать машину на длительный срок – от пяти дней. Несмотря на то, что в указе мэра Сергея Собянина говорилось о снятии ограничений с работы сервисов каршеринга, они ждут регламентирующий документ из Роспотребнадзора.
2020-06-10T02:05:00+03:00
2020-06-10T02:09:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 10 июня 2020
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