В Кремле снова отвергли предположение о том, что российские власти занижают статистику по коронавирусу

В интервью американскому телеканалу CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что большое количество случаев заболевания связано с «максимально возможным количеством тестов», а низкий уровень смертности объясняется эффективным здравоохранением.

Кроме того, Песков отметил, что Владимир Путин не думает о своих рейтингах, так как считает, что это может помешать принимать ответственные решения.

Накануне сайт «Медуза» со ссылкой на источники писал, что досрочное снятие карантинных ограничений в Москве связано со стремлением улучшить результаты на голосовании по поправкам к Конституции.