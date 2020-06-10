Суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест

Ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Накануне в больнице от полученных травм скончался водитель фургона, в который, выехав на встречную полосу, врезался автомобиль актера. Сам Ефремов в момент аварии был пьян.

Вдова погибшего в эфире «Первого канала» сказала, что не пойдет на мировую. Она отметила, что с ней не связывались ни родственники, ни представители актера.