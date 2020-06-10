США разрабатывают программу строительства ледокольного флота

Как говорится в меморандуме президента Дональда Трампа, это нужно для защиты национальных интересов страны в Арктике и Антарктике. Глава Белого дома распорядился подыскать базы для базирования ледоколов в США и за границей, а также изучить возможность аренды судов у других стран, пока Вашингтон не обзаведется собственным полярным флотом.

Ранее глава американской береговой охраны говорил, что стране нужно как минимум шесть новых ледоколов, в том числе три – тяжелых. Пока США располагают единственным судном такого класса, построенным 40 лет назад.