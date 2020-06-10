Международный валютный фонд одобрил Киеву кредит в 5 миллиардов долларов

Сумма поступит в бюджет Украины несколькими частями – об этом говорится в сообщении пресс-службы МВФ по итогам заседания исполнительного совета.

Деньги предназначены для преодоления последствий пандемии. Кредит должен позволить экономике страны вернуться к росту, а также возобновить реформы после кризиса. Всего на Украине жертвами коронавируса стали более 800 человек, заразились почти 28 тысяч.