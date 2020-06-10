Отставной полковник австрийской армии получил три года по делу о шпионаже в пользу России

Земельный суд Зальцбурга освободил осужденного, так как ему зачли срок пребывания в следственном изоляторе. Как уточнил адвокат, вердикт еще не вступил в силу, и его подзащитный может находиться на свободе, если обвинение не обжалует приговор. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По данным прокуратуры бывший военный как минимум 25 лет работал на ГРУ, передавая российской спецслужбе информацию о Вооруженных силах Австрии. В прошлом году в розыск был объявлен предполагаемый куратор отставного полковника.