В Воронеже полицейский сбил трех человек на тротуаре

Один из пешеходов – мужчина скончался, две женщины были госпитализированы. Об этом говорится на сайте регионального Следственного комитета. В отношении 24-летнего сотрудника МВД возбуждено уголовное дело. В пресс-службе полиции утверждают, что во время аварии участковый был трезв. Однако, для подтверждения этой информации у него взяли анализ крови. Рассматриваются все версии произошедшего, в том числе техническая неисправность и уход от столкновения с другой машиной.
2020-06-10T01:05:00+03:00
2020-06-10T01:06:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 10 июня 2020
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