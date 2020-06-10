В Воронеже полицейский сбил трех человек на тротуаре

Один из пешеходов – мужчина скончался, две женщины были госпитализированы. Об этом говорится на сайте регионального Следственного комитета. В отношении 24-летнего сотрудника МВД возбуждено уголовное дело. В пресс-службе полиции утверждают, что во время аварии участковый был трезв. Однако, для подтверждения этой информации у него взяли анализ крови. Рассматриваются все версии произошедшего, в том числе техническая неисправность и уход от столкновения с другой машиной.