В Москве за прошедшие сутки жертвами коронавируса стали еще 56 человек

Таким образом общее число умерших с начала эпидемии в городе составило 3085 – это следует из данных, опубликованных оперативным штабом. Всего в городе выявлено почти 200 тысяч случаев заражения. Более половины пациентов выздоровели.

Мэр Москвы отменил режим изоляции, а также цифровые пропуска. Сергей Собянин объяснил это снижением распространения коронавируса в столице.