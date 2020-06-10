Правительство сегодня отчитается об увеличении пособий по безработице

Выплаты должны были вырасти в мае.

Кабинет министров представит президенту доклад о реализации целого ряда мер по помощи безработным. Например, с первого мая минимальные пособия должны были вырасти с полутора до четырех с половиной тысяч рублей. Изначально такие выплаты были рассчитаны на три месяца, но на этой неделе Владимир Путин распорядился продлить их до октября.

В течение этого времени безработные опекуны будут иметь право на получение трёх тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего в семье.

Также все индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены прекратить работу после 1-ого марта этого года и которые официально зарегистрированы как безработные, смогут рассчитывать на максимальный размер пособия. Это двенадцать тысяч сто тридцать рублей.

Ответственным за сегодняшний доклад назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Встать на учёт в качестве безработного можно в Центре занятости по месту прописки. Для этого нужен паспорт, трудовая книжка и справка о среднемесячном доходе с прежнего места работы.