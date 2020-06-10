В России сегодня начнется досрочное голосование по поправкам в Конституцию

Оно будет проводиться в отдаленных и труднодоступных районах страны.

Досрочное голосование по конституционным поправкам сегодня начнется в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенном на Крайнем Севере. Там в плебисците будут участвовать чуть больше тысячи человек. Также к голосованию смогут присоединиться жители труднодоступных районов Чукотки – оленеводы, промышленники, военные, вахтовики и другие работники, которые находятся в отдаленной местности. Об этом сообщает агентство ТАСС. Из-за проблем с транспортным сообщением досрочное голосование также начнется и в некоторых населенных пунктах Сахалинской области.

Ранее датой общероссийского голосования было назначено 1 июля. Избирателям предложат поддержать или отвергнуть список из более 200 поправок в Конституцию. Одна из них позволит Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.

В Москве и Нижегородской области отдать свой голос за или против поправок можно будет дистанционно. В столице на это отведут шесть дней.