Актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест на месяца после ДТП со смертельным исходом

Михаилу Ефремову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы по ходатайству следствия отправил артиста под домашний арест. В суде, где проходило заседание, Ефремов признал свою вину. Он также назвал произошедшее «чудовищным» и сказал, что согласен на предложенную следствием меру пресечения.

Авария произошла в понедельник вечером, когда актер выехал на машине на встречку, где столкнулся с грузовиком. Водитель фургона скончался. Сам Ефремов практически не пострадал. Экспертиза подтвердила, что он был пьян. Накануне агентства со ссылкой на источники писали, что он мог также употреблять наркотики – в его крови, как сообщалось, обнаружили следы кокаина. Сразу после ДТП Ефремова отпустили под подписку о невыезде, но позже дело переквалицифровали на более тяжкую статью, и актера задержали.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности

взять на контроль расследование этого дела, чтобы исключить давление на следствие