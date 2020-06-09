Суд арестовал активиста Матвея Александрова на 18 суток за участие в «шествии» «Бессрочного протеста»

Пресненский районный суд Москвы арестовал активиста Матвея Александрова на 18 суток за участие в «шествии» «Бессрочного протеста». Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Мария Эйсмонт.

По ее словам, 5 июня полиция задержала несколько участников одиночных пикетов в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара на Петровке, 38. Активисты, среди которых был М.Александров, были доставлены в ОВД Пресня, на них были составлены протоколы о доставлении в отдел. Затем их отпустили до вызова для оформления протоколов об административном правонарушении.

Адвокат сообщила, что по пути из ОВД до метро активисты прокричали несколько лозунгов, в частности «Свободу Азару!», «Россия будет свободной» и «Лучшая поправка – Путина в отставку» и разъехались по домам. Они не нарушали правил дорожного движения и шли по тротуару, отметила М.Эйсмонт. Во время своей прогулки до метро активисты сняли друг друга на телефон и затем выложили видеозапись в интернет.

8 июня участники этого так называемого «шествия» «Бессрочного протеста», в том числе М.Александров, были задержаны по домашнему адресу и доставлены в ОВД Пресня для составления протокола. «Это была реальная спецоперация. Автозаки, а говорят, там были и автоматчики, едут по домашним адресам этих людей, которых они идентифицировали, посмотрев видеозапись в интернете. За одним из участников этого прохода по тротуару приезжали в Раменское, в Подмосковье. Матвея Александрова, которому сегодня дали 18 суток административного ареста, тоже взяли из дома, это рядом с МКАД. За каждым ехало по несколько человек с целым автозаком. Их ждали, караулили, пока они не выйдут из дома, сколько часов были эти засады, трудно представить», — сказала М.Эйсмонт.

Адвокат отметила, что по информации из ОВД, в этой операции по доставлению активистов в отдел принимали участие 30 полицейских.

«Идет процессия 5-10 человек, и они что-то кричат. Допустим, свадьба – идут и кричат «Горько». Допустим, чей-то день рождения – кричат «Петрович – юбиляр, долгих лет». «Спартак – чемпион», «ЦСКА – молодец». Сколько таких процессий может в крупном городе проходить. Кто вообще на это обращает внимание. А тут – целых 30 человек [участвуют в задержании и доставлении в отдел]. Второй оперативный полк и сотрудники, которые их оформляли», — добавила она.