Жители дагестанского села Манас вышли на массовый митинг из-за задержания пожилого мужчины

В местном сообществе в мессенджере «Вотсап» были опубликованы кадры, на которых один из силовиков бьет пожилого мужчину своим лбом в затылок. Как пишет издание «Медиазона», после этого на федеральную трассу вышли около тысячи человек. При этом в самом селе живут 7 тысяч человек.
2020-06-09T23:00:00+03:00
2020-06-09T23:05:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 09 июня 2020
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