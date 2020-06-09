Жители дагестанского села Манас вышли на массовый митинг из-за задержания пожилого мужчины

В местном сообществе в мессенджере «Вотсап» были опубликованы кадры, на которых один из силовиков бьет пожилого мужчину своим лбом в затылок. Как пишет издание «Медиазона», после этого на федеральную трассу вышли около тысячи человек. При этом в самом селе живут 7 тысяч человек.