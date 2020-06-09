Киностудия Universal Pictures и российский режиссер Тимур Бекмамбетов подписали контракт на 5 фильмов

Речь идет о лентах в жанре «скрин-лайф», когда действие картины целиком разворачивается на экранах компьютеров и смартфонов. Как сообщили «Интерфакс» представители Бекмамбетова, он выступит в качестве продюсера. 12 лет назад Universal Pictures выпустила режиссёрский дебют Бекмамбетова в Голливуде – боевик «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом в главных ролях.