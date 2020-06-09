Осужденного в Австрии за шпионаж в пользу России освободили после приговора

71-летний отставной офицер армии был признан виновным и приговорён к трем годам заключения. Однако был учтен срок предварительного заключения, сообщили в пресс-службе суда Зальцбурга. По данным следствия, бывший военный, чье имя не называется, сотрудничал с российской разведкой с 1993 года.
2020-06-09T23:00:00+03:00
2020-06-09T23:02:53+03:00
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23:00, 09 июня 2020
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