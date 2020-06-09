«Норникель» получит страховку в 30 миллионов долларов после аварии в Норильске

Это сообщил финансовый директор компании Сергей Малышев. По его словам, страховка покрывала только прямые потери от порчи имущества, без учета будущих потерь компании от ущерба экологии. Затраты на ликвидацию последствий экологической катастрофы основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин оценил в 10 миллиардов рублей. Он пообещал президенту Владимиру Путину, что бюджетные средства израсходованы не будут. В конце мая в Норильске из резервуара на ТЭЦ вылилось больше 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в реки.