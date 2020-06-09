На актера Михаила Ефремова наденут электронный браслет, сообщили во ФСИН. Артисту на два месяца запретили выходить из дома и пользоваться интернетом и средствами связи. Судья Таганского суда Москвы Альбина Тимакова удовлетворила ходатайство следствия о домашнем аресте, передает ТАСС. На заседании прокурор говорил, что Ефремов может скрыться и продолжить преступную деятельность.

Актер был сегодня задержан после допроса. Вину он признал сообщили в полиции. По данным МВД, Ефремов в пьяном состоянии за рулем джипа накануне вечером врезался на Смоленской площади в «Ладу», ее водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии.