На сайте для голосования по Конституции нашли ошибки и неточности в пяти поправках

В частности, как пишет издание «Медуза», детей вновь предлагают объявить достоянием государства, хотя ранее от этой формулировки уже отказались. Ранее журналист «Эха Москвы» Александр Плющев обратил внимание на то, что на сайте для электронного голосования не была упомянута поправка в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Затем это исправили.