Актеру Михаилу Ефремову на два месяца запрещено выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом

Такое решение огласила этим вечером судья Таганского суда Москвы Альбина Тимакова, передает ТАСС. Ефремову также нельзя общаться с журналистами. В противном случае, его могут отправить в СИЗО. О домашнем аресте просило следствие. В полиции сообщили, что на допросе актер признал вину в гибели водителя «Лады» Сергея Захарова, в машину которого артист накануне врезался в центре Москвы. По данным экспертизы, Ефремов был сильно пьян. .
2020-06-09T22:30:00+03:00
2020-06-09T22:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 09 июня 2020
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