Актеру Михаилу Ефремову на два месяца запрещено выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом

Такое решение огласила этим вечером судья Таганского суда Москвы Альбина Тимакова, передает ТАСС. Ефремову также нельзя общаться с журналистами. В противном случае, его могут отправить в СИЗО. О домашнем аресте просило следствие. В полиции сообщили, что на допросе актер признал вину в гибели водителя «Лады» Сергея Захарова, в машину которого артист накануне врезался в центре Москвы. По данным экспертизы, Ефремов был сильно пьян. .