Адвокат Мария Эйсмонт: Осужденного активиста Константина Котова этапировали во Владимирскую область

Гражданского активиста Константина Котова, осужденного по статье о неоднократных нарушениях правил проведения митингов (ст. 212.1 УК), этапировали из Москвы во Владимирскую область после решения Мосгорсуда. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Мария Эйсмонт.

«Действительно, по моей информации он этапирован и находится сейчас во Владимирской области», — сказала она.

20 апреля Мосгорсуд пересмотрел приговор К.Котову, смягчив наказание до полутора лет лишения свободы.

В сентябре 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил программиста К.Котова к 4 годам колонии общего режима по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов. К.Котов отбывал наказание в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области.