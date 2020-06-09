Таганский суд Москвы отправил Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа по делу о ДТП со смертельным исходом

Таганский суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа по делу об аварии со смертельным исходом. Об этом просила прокуратура.

Представитель прокуратуры аргументировала свое ходатайство стандартными фразами: «Находясь на свободе, Ефремов может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей». Но, принимая во внимание наличие у него места жительства в Москве, в ведомстве считают возможным назначить обвиняемому домашний арест, с чем в итоге согласился и суд. Сам Ефремов на заседании сказал, что обсуждал этот вопрос со следователями и согласен на такую меру пресечения. Он также сказал, что все произошедшее накануне «чудовищно».

До начала заседания на вопрос журналистов, признает ли актер свою вину, Ефремов ответил утвердительно. В суд его доставили сразу после допроса, который удалось провести далеко не сразу – поначалу актер не мог отвечать на вопросы из-за сильного алкогольного опьянения, которое и стало причиной аварии. После ДТП в больнице скончался водитель фургона, в который на своей машине врезался Ефремов. После этого дело переквалифицировали и теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее агентства со ссылкой на источники писали, что в крови артиста нашли следы не только алкоголя, но и наркотиков. Однако официально это пока не подтвердили.