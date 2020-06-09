Немерюк:Крупные московские гостиницы не прекращали свою работу в период самоизоляции и возвращаются к обычному режиму

Крупные московские гостиницы не прекращали свою работу в период режима самоизоляции и теперь возвращаются к обычному режиму. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк.

«На самом деле, ограничений на работу гостиниц не было, хотя действительно многие гостиницы, особенно сетевые, ограничили свою работу из-за отсутствия постояльцев. Но при этом какие-то командировочные, либо по необходимости, люди все-таки останавливались в гостиницах, но их было минимальное количество. Сейчас большинство гостиниц возобновили свою работу. При этом есть рекомендации Роспотребнадзора, которые учитываются. Требования по защитным средствам, по социальному дистанцированию, по обработке всех поверхностей, по температурному режиму, теперь обязательно надо измерять у сотрудников. Гостиницы работают ровно по тем же правилам. Сейчас они потихонечку вместе с другими отраслями выходят на рабочий режим», — сказал он.

А.Немерюк отметил, что с возобновлением туристического потока гостиничный бизнес сможет вернуться к норме.

«Сейчас прогнозы тяжело построить. Такого давно не было, весь мир находится еще в некоем режиме выхода из самоизоляции. Сейчас снимаются потихонечку ограничения на перемещение между странами, континентами. Мы будем надеяться, что в ближайшее время будет найдена вакцина, либо лекарство, народ начнет более активно передвигаться и гостиницы будут заполнены», — заключил он.

В Москве с 9 июня снимаются все основные ограничения, введенные из-за коронавируса. Масочно-перчаточный режим при посещении общественных мест и прогулок пока сохраняется.