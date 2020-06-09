Прокурор заявил, что М.Ефремов может скрыться и продолжить преступную деятельность, если будет находиться на свободе

Прокурор заявил, что актер Михаил Ефремов может скрыться и продолжить преступную деятельность, если будет находиться на свободе. При этом в ведомстве согласны с требованием Следственного комитета назначить ему домашний арест, — передает ТАСС.

Заседание о мере пресечения проходит в Таганском суде Москвы. По делу о ДТП со смертельным исходом Михаилу Ефремову грозит срок от 5 до 12 лет.