Алексей Немерюк: Власти Москвы пока не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг» для больных COVID-19

Власти Москвы пока не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг» для больных COVID-19 и их родственников. Приложение продолжает работать, сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Социальный мониторинг продолжает работать и, видимо, еще будет работать как инструмент для контроля за теми, кто находится в острой фазе и болеет COVID, чтобы эти люди не выходили на улицу и не заражали других людей», — сказал он.