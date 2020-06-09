Алексей Немерюк: Почти 80% предприятий сферы услуг открылись в Москве на данный момент

Около 70% магазинов и почти 80% предприятий сферы услуг открылись в Москве на сегодняшний день. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк.

«На сегодняшний день у нас почти 70% магазинов открылось и почти 80% открылось [предприятий] сферы услуг. Понятно, рестораны у нас впереди. Будем смотреть, это одна из самых чувствительных отраслей», — добавил А.Немерюк.

Он отметил, что «оптимизм относительно предприятий торговли достаточно высокий». «Как мы видим по трафику и по среднему чеку, коллеги идут на уровне показателей прошлого года. По крайней мере, те, с кем мы общаемся», — сказал А.Немерюк.