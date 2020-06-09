Мобильное приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве и после отмены пропусков. Это инструмент для контроля за соблюдением режима изоляции теми. Кто заразился коронавирусом и живет с инфицированными, — сообщил в эфире «Эха Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

Ранее из-за этого приложения была оштрафована якобы за выход из дома профессор РУДН, которая из-за травмы прикована к кровати, а также женщина, которая лежала в больнице на сохранении и там потеряла ребенка.