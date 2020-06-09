Сторона обвинения в суде по делу о сбитом в Донбассе Боинге, заявила, что самолет не могла сбить Украина

Никаких улик, которые бы указывали на причастность к крушению военных страны, найдено не было, — заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

По его словам, зенитная ракета была пущена из комплекса «Бук» из небольшой зоны у поселка Первомайский в Донецкой области, которая была полностью неподконтрольна войскам Украины, — передает «Интерфакс».

Процесс идет в суде Гааги. Обвиняемыми по нему проходят трое россиян и один украинец из числа бывших сепаратистов, которые действовали в Донбассе.

Россия отрицает причастность к гибели почти 300 человек, которые были на борту сбитого лайнера.