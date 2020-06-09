Следствие просит отправить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа. Представитель ведомства заявил в Таганском суде, что актер нарушил подписку о невыезде, — передает ТАСС. Ефремов сказал, что согласен на домашний арест. Его обвиняют в ДТП со смертельным исходом. Артисту грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
2020-06-09T21:01:00+03:00
2020-06-09T21:03:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2657626-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:01, 09 июня 2020
Загрузка комментариев...