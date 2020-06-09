Следствие просит отправить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа. Представитель ведомства заявил в Таганском суде, что актер нарушил подписку о невыезде, — передает ТАСС. Ефремов сказал, что согласен на домашний арест. Его обвиняют в ДТП со смертельным исходом. Артисту грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.