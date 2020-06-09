Алексей Немерюк: Почти миллион человек вышли на работу в связи с отменой ограничений

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Сейчас по безработице ничего не скажу, на самом деле, большое количество людей вернулось к своей работе, почти миллион человек вышло на предприятия промышленности. В нашей отрасли по торговле неплохо идет процент начала работы предприятий. Рестораторов посмотрим чуть позже», — сказал он.

В Москве с 9 июня снимаются все основные ограничения, введенные из-за коронавируса. Это касается, в том числе, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Отменяется обязательная изоляция, пропускной режим и график прогулок. Восстанавливаются в качестве проездных социальные карты, ими снова можно пользоваться для бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Возобновляют работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

Масочно-перчаточный режим при посещении общественных мест и прогулок пока сохраняется.