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Эксклюзив Эха 20:40, 09 июня 2020

Алексей Немерюк: С каждым днем новых заболевших коронавирусом становится все меньше и меньше

По словам первого заместителя руководителя Аппарата Мэра Москвы, министра правительства Москвы Алексея Немерюка, с каждым днем новых заболевших коронавирусом становится все меньше и меньше. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Логика (снятия ограничений – ЭМ) достаточно понятная. Когда мы входили цифры были около 300 заболевших в сутки, но при этом динамика была положительная, был достаточно серьезный рост и мы достигли цифры больше двух тысяч. Сейчас динамика идет обратная, с каждым днем заболевших становится все меньше, меньше и меньше. Ключевой момент, чтобы эта динамика сохранилась», — сказал он.

А.Немерюк подчеркнул, что снятие ограничений не приурочено к проведению парада Победы.

«Конечно же, снимали не под какие-то мероприятия. Потому что по факту цифры говорят сами за себя, идет действительно хорошая динамика по снижению выявленных забелевших. Да, действительно, люди за два месяца немножко подустали на домашнем карантине, экономику нужно было тоже оживлять, собственно говоря, открытие предприятий торговли и предстоящее открытие ресторанов дает возможность все большему количеству людей приступить снова к работе и начать жить той жизнью, которая была до ковида. Заработали промышленные предприятия. В этой связи город возвращается в нормальное рабочее состояние», — заключил он.
Министр отметил, что россияне смотрят парад Победы, в основном, по телевизору.

«Говорить о том, насколько повлияет (рост заболеваемости – ЭМ), проведение парада не знаю. На самом-то деле никто особо никогда… Все смотрели по телевизору парад. Присутствие раньше какого-то количества посетителей на трибунах – это, наверное, да какой-то риск. На сегодняшний день окончательного решения нет, будут зрители или не будут», — добавил он.

В Москве с 9 июня снимаются все основные ограничения, введенные из-за коронавируса. Это касается, в том числе, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Отменяется обязательная изоляция, пропускной режим и график прогулок. Восстанавливаются в качестве проездных социальные карты, ими снова можно пользоваться для бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Возобновляют работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

Масочно-перчаточный режим при посещении общественных мест и прогулок пока сохраняется.



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