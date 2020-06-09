Алексей Немерюк: Решение о проведении акции «Бессмертный полк» в Москве пока не принято

Решение о проведении акции «Бессмертный полк» в Москве пока не принято. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Сейчас не готов сказать. Пока про «Бессмертный полк» говорить рано», — сказал он.