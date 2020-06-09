Более 60 сотрудников Елизаветинской больницы Петербурга заразились коронавирусом

Это с начала пандемии, — уточнили в учреждении. Выздоровели из них 20 медиков. Ранее стало известно, что сотрудница этой больницы недавно скончалась от коронавируса.

Как передает ТАСС, по официальным данным в Петербурге коронавирусом заразились более трех тысяч медицинских работников. 8 скончались.