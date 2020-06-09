Первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк назвал «своевременной» мерой отмену режима самоизоляции в Москве. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сценариев было несколько. Мы понимали, что в целом то плато, которое все ждали, количество выявленных заболеваний, если оно будет снижаться, то режим снятия ограничений будет ускоряться. Поэтому принято такое решение. На мой взгляд, оно своевременное. Тем более, что погода помогла. Как говорят врачи, вирус при высокой, более теплой температуре свыше 20 градусов не сильно распространяется», — сказал он.

А.Немерюк отметил, что принятые в марте меры по борьбе с коронавирусной инфекцией «принесли определенный результат». «Я не могу сказать, что у нас самая низкая смертность, но на уровне минимальных показателей среди аналогичных стран и городов. Нам удалось, наверное, сохранить жизнь огромному количеству людей старше 65», — добавил он.