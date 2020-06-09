В Красноярском крае 14-летнего подростка отправили в СИЗО по делу о терроризме

Двое его сверстников признали вину и помещены под домашний арест, — сообщили в ФСБ. По версии следствия, трое подростков с октября по июнь изучали запрещенную литературу и смотрели видео по изготовлению взрывчаток. Их обвиняют в обучении с целью осуществления террористической деятельности.
2020-06-09T20:01:00+03:00
2020-06-09T20:03:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2657598-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:01, 09 июня 2020
Загрузка комментариев...