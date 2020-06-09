Во всех районах Нью-Йорка появятся участки улиц с названием «Жизни черных важны» – это сообщил мэр Билл де Блазио

По его словам, это тот сигнал, который сейчас важен обществу, — передает городской телеканал NY1.



Ранее в честь движения просив расизма и полицейского насилия была переименована часть улицы в Вашингтоне. Это произошло на фоне протестов из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.