По его словам, это тот сигнал, который сейчас важен обществу, — передает городской телеканал NY1.
Ранее в честь движения просив расизма и полицейского насилия была переименована часть улицы в Вашингтоне. Это произошло на фоне протестов из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.
Во всех районах Нью-Йорка появятся участки улиц с названием «Жизни черных важны» – это сообщил мэр Билл де Блазио
По его словам, это тот сигнал, который сейчас важен обществу, — передает городской телеканал NY1.