В Роскосмосе заявили, что на американском корабле Crew Dragon российских деталей нет

Так в госкорпорации отреагировали на сообщения в СМИ о том, что успешная автоматическая стыковка корабля компании Илона Маска SpaceX с МКС произошла благодаря российским комплектующим, в частности, стыковочному агрегату.

Запуск произошел в конце мая — впервые человека в космос вывела частная компания и впервые за 9 лет это был американский космический корабль, который стартовал с территории США.