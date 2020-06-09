Z Архив новостей новости
5 2 6 365
19:31, 09 июня 2020

В Роскосмосе заявили, что на американском корабле Crew Dragon российских деталей нет

Так в госкорпорации отреагировали на сообщения в СМИ о том, что успешная автоматическая стыковка корабля компании Илона Маска SpaceX с МКС произошла благодаря российским комплектующим, в частности, стыковочному агрегату.
Запуск произошел в конце мая — впервые человека в космос вывела частная компания и впервые за 9 лет это был американский космический корабль, который стартовал с территории США.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы! Посмотрите в зеркало Увидьте себя такими какие вы есть. Без прикрас. В вашем мирке, который сейчас явлен всему миру памятью Джорджа Флойда…

5 225 6 22193 03.06
Блоги

Карина Орлова журналист

За Hermes душа болит: ответ на высказывание Собчак о протестах и чернокожих В США никто даже не ведет дебатов на тему «плохо мародерство или хорошо». Понятное дело, что плохо. Никто его не оправдывает и не поддерживает. И никто не смешивает мародерство и протесты в одну кучу…

5 620 6 61897 05.06
Блоги

На голосовании по поправкам в Конституцию в Красноярском крае разыграют квартиры, машины и смартфоны Бланки для заполнения на участие в викторине будут выдаваться в специальных пунктах возле участков для голосования. Они заработают уже 25 июня – в день старта плебисцита…

5 69 6 8641 08.06
Блоги

Карина Орлова журналист

Дремучий расизм В целом, это типичный прием расиста — взять нормальную тему (осуждение беспорядков) и вплеснуть туда все, что накипело по поводу черных…

5 206 6 26446 03.06
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Дела особого назначения США за четыре года президентства Трампа погрузились в состояние гражданской войны. Условная гильотина ждёт своих жертв, чтобы чуть позже изрубить и тех, кто первым встал у спусковой рукоятки…

5 95 6 13258 07.06
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Круче, чем Сталин или еще раз – о секретном протоколе от 23 августа 1939 года Власть законна только в стране со свободным доступом к информации, в государстве с обратной связью и с политсистемой, построенной на честных, свободных выборах…

5 86 6 12686 03.06
Блоги

«Трамп — первый президент, который пытается расколоть американский народ» Экс-министр обороны Джеймс Мэттис недоволен тем, как глава Белого дома справляется с ситуацией на фоне нарастающих протестов…

5 118 6 17504 04.06
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Разбор популярных расистских штампов То, что к протестам прибилось немного подонков, воспользовавшихся ситуацией, чтобы громить и грабить, не должно затенять суть…

5 144 6 21763 08.06
Новости

Актер Михаил Ефремов признал себя виновным в аварии, в которой погиб человек Ему грозит до 12 лет лишения свободы…

5 42 6 7098
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Пакт Молотова – Риббентропа: О ревизионизме в российском историческом сознании Мы что – рехнулись? Никогда моя страна не будет больше тоталитарной живодерней! Ее лучший поэт сказал о России: «Вся суть твоя – противовес коричневым рубахам»...

5 265 6 48446 03.06
Голосование
Что лучше делать 1 июля, если вы против поправок к Конституции?
3271693
5 213 6 38549 06.06
Новости

Адвокат актера: Ефремов сразу после ДТП признал вину, но неясно, признает ли он ее сейчас «Вчера после ДТП он признал вину. Сегодня допроса не состоялось по техническим причинам», — сказал защитник актера…

5 36 6 6715
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Чувство вины — самое серьезное оружие вора То, что происходит сейчас в Америке — это лишнее доказательство, что сколько людям не давай свободы и прав — если эти люди неуспешны, они всегда найдут на кого свалить свой неуспех…

5 385 6 72158 05.06
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Николай Платошкин – классовый враг антисоветской России Некоторые наивные люди полагали, что Путин мечтает о возрождении СССР; дудки. Более антисоветской власти в России не было никогда, даже царское правительство не так ненавидело коммунистов…

5 197 6 38116 06:24
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Расизм vs ВLM Социальный разрыв между черными и белыми, разумеется, упирается в традиции и нормы, сформированные во всех смыслах черной историей, — но это не современная государственная политика…

5 312 6 62036 06.06
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

Два метра, участки-автобусы и боксы для больных: как пройдет общероссийское голосование по Конституции А если вы вдруг передумаете — зарегистрируетесь, но не проголосуете — сделать это можно будет и в день голосования…

5 36 6 7343 02.06

Популярное за неделю

Новости

Уголовное дело против артиста Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью после смерти второго водителя Об этом сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин…

5 79 6 71115
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Когда показывают гейскую семью повышенной гадостности – это серьезная и глупая ошибка. Создатель рекламного ролика обязан знать правило: Идиот не должен заподозрить, что его считают идиотом. Идиот, которому что-то впаривают…

5 51 6 155974 03.06
#слушать 49:19 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Что лучше делать 1 июля, если вы против поправок к Конституции?
3271693
5 213 6 38549 06.06
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

«Аннушка уже разлила масло»… И на полном серьезе сделанные заявления о том, что масштабы катастрофы стали известны только благодаря соцсетям. И полная беспомощность всех участвовавших чиновников. И в целом весь этот грандиозный публичный скандал…

5 184 6 175484 04.06
Блоги

+ «Первый канал» вместо титров фильма «Брат-2» показал кадры беспорядков в США «Первый канал» вместо титров фильма «Брат-2» показал кадры беспорядков в США В это время продолжала играть песня группы «Наутилус Помпилиус» со словами «Гудбай, Америка»...

5 306 6 113787 08.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8566351
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4511983

Сегодня в эфире