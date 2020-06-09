В Мосгордуму внесен проект постановления о вотуме недоверия спикеру Алексею Шапошникову

Под документом подписались семь депутатов КПРФ, представитель «Яблока Дарья Беседина, а также член Справедливой России Михаил Тимонов. Он назвал «последней каплей» расследование Фонда борьбы с коррупцией, согласно которому в 2018 году Шапошников не задекларировал 870 миллионов рублей дохода от продажи ценных бумаг.

Сам Шапошников ранее выразил уверенность в интервью «Эху Москвы», что никаких нарушений в его декларациях нет.

Для того, чтобы Шапошников перестал быть председателем Мосгордумы за вотум недоверия должны проголосовать 23 из 45 депутатов.