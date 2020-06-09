Актер Михаил Ефремов задержан после допроса по делу о ДТП в Москве

Его подписка о невыезде отменена. В крови артиста нашли следы наркотиков.

В крови Михаила Ефремова нашли следы каннабиоидов и кокаина, утверждают источники агентств, но пока официально эту информацию не подтвердили. Актера задержали после допроса. Провести его раньше не смогли, поскольку Ефремов был очень пьян и не мог отвечать на вопросы. Напомним, что это и стало причиной ДТП, в результате которого погиб человек. По словам адвоката Ефремова, его подзащитный готов оказать семье помощь. Позже сегодня суд примет решение о помещении артиста под домашний арест, об этом, как сообщают источники, будет просить следствие. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Авария с участием Ефремова вызвала широкий общественный резонанс, на который законодатели отреагировали множеством инициатив, в частности предложениями о конфискации автомобиля у пьяного водителя, ограничении алкоголиков в праве получать водительское удостоверение, установке разделительных ограждений, введении штрафов для пассажиров авто, водитель которого пьян, и так далее.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому Комитету по безопасности взять расследование этого дела на контроль, чтобы исключить давление на следствие.