Исполком Российского футбольного союза утвердил календарь Чемпионата и Кубка страны на оставшуюся часть сезона

И узаконил регламент проведения матчей после паузы, вызванной коронавирусом.

Исполком РФС утвердил регламент возобновления чемпионата и Кубка России по футболу, которые были приостановлены из-за пандемии. Проект документа на прошлой неделе был принят на собрании клубов российской Премьер-лиги.

Приняты решения по возобновления тренировочного процесса и проведения матчей: порядок тестирования футболистов и персонала команд, правила допуска на стадионы спортсменов и болельщиков. Отмечается, что зрители смогут посетить матчи при разрешении на это региональных властей. Согласно регламенту, трибуны могут быть заполнены на 10% от общей вместимости арены. Однако при улучшении эпидемиологической ситуации количество зрителей может быть увеличено. При этом болельщики гостевых команд не смогут попасть на трибуны.

Вступило в силу на остаток сезона и правило пяти замен для одной команды в матчах Премьер Лиги и Кубка России.

Также стало известно, что полуфинальный матч Кубка страны между Зенитом и Спартаком состоится в Санкт Петербурге. РФС признал, что в регламенте Кубка на нынешний сезон была допущена техническая ошибка. Отныне при определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся ранее. Когда хозяином встречи становилась команда, сыгравшая меньше игр дома.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен 17 марта. Возобновиться турнир должен 19 июня.