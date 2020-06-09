Бывший замминистра финансов Владимир Чернухин в суде Лондона добивается тюремного срока для Олега Дерипаски

По мнению истца, миллиардер якобы нарушил предписание суда о выплате 95 миллионов долларов по делу о поглощении «Трехгорной мануфактуры», — передает издание Форбс.

Слушания по этому делу проходят в Высоком суде Лондона по видеосвязи.