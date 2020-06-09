Источник агентства РИА сообщает, что в крови Михаила Ефремова обнаружены следы кокаина и марихуаны

Источник агентства РИА «Новости» сообщает, что в крови Михаила Ефремова обнаружены следы кокаина и марихуаны. Они свидетельствуют о том, что актер ранее употреблял наркотики, но на вчерашнем ДТП это вряд ли отразилось, — пояснил неназванный сотрудник правоохранительных органов.

По данным МВД, пьяный артист за рулем джипа накануне вечером врезался в центре Москвы в другой легкой автомобиль, водитель которого, Сергей Захаров, скончался.

Полицейские сегодня доставили Ефремова на допрос. Меру пресечения сегодня же изберет Таагнский суд столицы, — передает ТАСС.