В Зальцбурге возобновились слушания по делу офицера Австрийской армии, которого обвиняют в шпионаже в пользу России

В Зальцбурге сегодня возобновились слушания по делу отставного полковника Австрийской армии, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. Решение может быть вынесено до конца дня, — сообщают местные СМИ.

Процесс по делу 71-летнего отставного офицера-полковника, сотрудничавшего, как считает следствие, с российским Главным разведуправлением с конца 80—х, пройдет в закрытом режиме, поскольку дело сопряжено с данными, представляющими государственную тайну. Как писали ранее австрийские Кронер Цайтунг и Куриер, бывший офицер, имя которого фигурирует в СМИ лишь как Мартин М. , впервые мог выйти на контакт с ГРУ в 1987 году. Сотрудничество продолжалось и после того, как военный ушел в отставку, и прекратилось в конце 2018 года, уточняет Штандард. Разоблачение шпиона стало возможным благодаря сведениям неназванной европейской страны, и с тех пор он находится под арестом.

Дойче велле, ссылаясь на все те же австрийские газеты, сообщало, что за свои информационные услуги, оказанные российской разведке, отставной офицер получил в общей сложности 300 тысяч евро. Куратором Мартина М., предположительно, был некий Игорь Зайцев, 65-летний уроженец Москвы, которого Вена около года назад объявила в международный розыск. Защита австрийского полковника отрицает его знакомство с Зайцевым, однако у местной полиции есть данные об их конспиративной встрече, на которой информатору ГРУ было передано 30 тысяч евро, отмечает Дойче велле. Британская Гардиан некоторое время назад писала, что арестованный офицер мог передать Москве сведения о новых системах вооружения и другие разведданные, относящиеся к категории госсекретов. Как отмечает Рейтер, шпионский скандал, начавший разворачиваться с конца 2018 года, осложнил ранее дружественные отношения между Москвой и Веной, а тогдашняя глава МИД Австрии, танцевавшая с российским президентом на своей свадьбе, позже отменила намеченный дипломатический вояж в Россию.

Глава МИДа Сергей Лавров ранее говорил, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у местных властей подозрений.