В Нидерландах на суде по крушению малазийского Боинга в небе над Донбассом прокуратура разобрала версии произошедшего

Слушания возобновились накануне после трехмесячного перерыва.

Рейс MH17 потерпел крушение в результате запуска ракеты с поля неподалеку от поселка Первомайский, с территории, подконтрольной сепаратистам. К такому выводу пришла прокуратура, изучив все возможные варианты, сообщил на суде представитель ведомства Тейс Бергер. ОН пояснил, что эксперты, проанализировав повреждения самолета и характеристики ракеты «Бук», рассчитали небольшую территорию, с которой мог быть произведен запуск, и она была неподконтрольна украинским вооруженным силам 17 июля 2014 года. Спутниковые снимки российского Минобороны, которые могли свидетельствовать в пользу версии о пуске ракеты из района поселка Зарощенское, либо неверны, либо сделаны в другое время, подчеркнул прокурор. Военный самолет сбить лайнер никак не мог – да и никаких улик в пользу этого нет. Что касается самой ракеты, то прокуратура не доверяет утверждениям о том, что ее перевезли на Украину еще в 80-х. Напомню, что международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из Бука, который ранее доставили с территории Россия. Москва причастность к трагедии отрицает.

Обвиняемыми по этому делу проходят трое россиян – Игорь Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Лишь одного из них в суде представляют адвокаты, остальных судят заочно.