В «Стоп-Шиес» считают, что в дальнейшем власти могут возобновить строительство мусорного полигона в Шиесе

В межрегиональной экологической коалиции «Стоп-Шиес» считают, что в дальнейшем власти могут возобновить строительство мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал координатор юридической группы «Стоп-Шиес» Евгений Абакумов, комментируя заявление региональных властей о проведении работ по закрытию проекта по строительству мусорного полигона.

«Никаких реальных шагов нет, поэтому и веры особенно нет. Юристы расценивают так: это соглашение расторгли, при желании заключат новое. Никаких проблем не будет. Заключат [новое] с учетом ошибок, которые они совершили. Уже попытаются не такой кривой проект предоставить, с учетом ошибок отшлифуют эту схему. Возможно, пару лет подождут, но никто не помешает им потом снова это начать. По крайней мере, никаких реальных шагов к прекращению стройки мы не видим», — сказал он.

Е.Абакумов подчеркнул, что, несмотря на заявление врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, на станции Шиес не ведется рекультивация земель. Кроме того, там до сих пор присутствуют представители ЧОП. «ЧОП не только не сократили и не вывезли, но он даже усилился. В последний раз их около 130 человек было. К тому же они пребывают с нарушением указа губернатора о противодействии распространению коронавирусной инфекции, о чем мы заявляли в органы правопорядка и получили отписку и отказ в возбуждении административного дела», — заметил юрист.

По словам Е.Абакумова, решение о закрытии проекта по строительству мусорного полигона принято для снижения протестных настроений среди местных жителей. Кроме того, это решение последовало после назначения врио губернатора Архангельской области А.Цыбульского. «Если правительство сажает нового губернатора, он должен с чем-то прийти», — добавил Е.Абакумов.

Власти Архангельской области на странице регионального правительства в «ВКонтакте» сообщили, что они в одностороннем порядке расторгли соглашение с ООО «Технопарк» и начали проведение плановой работы по закрытию проекта «Экотехнопарк «Шиес». Власти исключили проект строительства мусорного полигона на станции Шиес из списка приоритетных инвестиционных проектов.