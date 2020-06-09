В крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков

Об этом сообщает источник ТАСС. Артиста сегодня днем увезли из его квартиры и допрашивают в полиции по делу о ДТП на Смоленской площади. По данным МВД, Ефремов накануне вечером за рулем джипа врезался в «Ладу», водитель которой, Сергей Захаров, погиб. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.