Глава комитета ГД по безопасности направил обращения в Генпрокуратуру и МВД из-за дела в отношении Михаила Ефремова

Глава комитета Госдумы по безопасности направил обращения в Генпрокуратуру и МВД из-за дела в отношении Михаила Ефремова. Депутат Василий Пискарев заявил, что артист вне зависимости от его заслуг должен понести наказание, передает РИА «Новости». Михаила Ефремова менее часа назад доставили из его квартиры в районе Чистых прудов в полицию на допрос, передают корреспонденты «Эха Москвы». По данным МВД, актер в пьяном состоянии за рулем джипа накануне вечером пересек двойную сплошную на Смоленской площади и врезался в «Ладу», водитель которой, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.