Потолок обрушился во временном госпитале в Ленэкспо

Инцидент произошел в ординаторской.

Помещение ординаторской во временном госпитале Ленэкспо оказалось полностью завалено обломками подвесного потолка. В результате инцидента никто не пострадал.Видеозапись и фотографии с места происшествия в Интернете опубликовала муниципальный депутат Нэлли Вавилина. В подписи к посту она отметила, что на ремонт в комплексе власти потратили более четырехсот миллионов рублей. Позже Вавилина выложила в сеть еще снимки, на которых видно, что в Ленэкспо затоплены несколько санузлов. Добавлю, ранее глава Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, в ведении которого находится и новая клиника, пожаловался на Вавилину в прокуратуру. Причиной стали заявления депутата о том, что у врачей в Ленэкспо не хватает средств индивидуальной защиты.

Ранее пациенты в Ленэкспо жаловались на то, что в госпитале не хватает лекарств, некачественная вентиляция, а также есть проблемы с питьевой водой.