Власти Архангельской области закрывают проект мусорного полигона на станции Шиес

Контракт с компанией, занимавшийся его строительством, расторгнут.

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского проводится плановая работа по закрытию проекта «Экотехнопарк «Шиес», сообщили в правительстве региона. Проект исключен из числа приоритетных и, соответственно, лишается всех преференций, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков. Как сообщается, договор с компанией «Технопарк» — она строила полигон — расторгнут в одностороннем порядке. Предварительно, накануне, организации было направлено предложение расторгнуть договор по соглашению сторон, но ответа не последовало.

Строить полигон, куда предполагалось свозить мусор из Москвы, начали в 2018 году, это подняло беспрецедентную волну протестов по всей стране. Активисты организовали на станции Шиес постоянный лагерь и объявили бессрочный протест. Под давлением общественности год назад строительство приостановили, а в январе суд признал незаконными капитальные постройки на месте полигона. В апреле Цыбульский, только что ставший исполняющим обязанности главы региона объявил, что выступает против этого проекта и намерен добиваться его закрытия.

Цыбульского назначили врио губернатора после объявления об отставке Игоря Орлова, рейтинг которого упал на фоне протестов