Полиция увезла актера Михаила Ефремова из его квартиры на допрос

После этого оцепление вокруг дома в районе Чистых прудов, где живет артист, сняли, — сообщает корреспондент «Эха Москвы».

Ефремова уже доставили в УВД Центрального округа.

Ефремов стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения. Накануне вечером за рулем джипа он на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу», водитель которой Сергей Захаров умер в больнице.

Михаилу Ефремову грозит 12 лет лишения свободы. По словам источника ТАСС, следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте.